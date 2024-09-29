Глава Жуковского Борис Аубакиров встретился с семьями участников СВО

Семьи участников специальной военной операции встретились с главой городского округа Жуковский Борисом Аубакировым. На мероприятие пригласили прокурора Владимира Белика и депутатов окружного Совета.

Встреча прошла в неформальной обстановке во время чаепития. Участники обсудили насущные вопросы, которые накопились с момента прошлого приема.

«Уверен, что подобное личное общение очень важно для родных наших героев. Мы находимся на постоянной связи, и большинство вопросов удается решить в рабочем порядке», — сказал Борис Аубакиров.

Жители городского округа Жуковский могут поддержать участников специальной военной операции и принести в пункт сбора гуманитарной помощи предметы первой необходимости. Он работает в доме № 23 на улице Фрунзе с понедельника по пятницу с 16:00 до 18:00 и в субботу с 12:00 до 14:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».