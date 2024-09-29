Глава Жуковского Борис Аубакиров вручил 30 школьникам именные стипендии

Именные стипендии в этом году получили 30 одаренных детей из Жуковского. Награду им вручил глава округа Борис Аубакиров.

Именные стипендии вручают школьникам, которые показали высокие результаты в учебе. В этом году одобрили кандидатуры 30 детей, тогда как заявились 74 человека. Ребят наградили в трех номинациях: «Образование и наука», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт».

«С некоторыми из ребят мы уже неоднократно встречались. Они прославляют наш город, участвуя и занимая первые места на соревнованиях и олимпиадах самого разного уровня. С теми, с кем сегодня мы только познакомились, уверен, мы еще встретимся и обязательно услышим об их достижениях», — сказал Борис Аубакиров.

Глава округа надеется, что в будущем школьники применят полученные знания на предприятиях в Жуковском и останутся трудится на благо родного округа.

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