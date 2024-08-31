Глава Жуковского Аубакиров проверил готовность оборудования округа к зиме

Глава Жуковского Борис Аубакиров посетил муниципальное предприятие «Теплоцентраль». Компания снабжает теплом более 90% многоквартирных домов и социальные объекты. Он отметил, что оборудование готово к эксплуатации.

Борис Аубакиров совместно с сотрудниками «Теплоцентрали» проверил готовность котлоагрегатов и насосов, химподготовки и мазутного хозяйства.

«Отмечу, что на данный момент „Теплоцентраль“ готова к эксплуатации оборудования в осенне-зимний период на 90%, но уже к 15 сентября данный показатель должен достичь 100%», — заявил Борис Аубакиров.

Отметим, глава Жуковского провел совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в начале недели. Представители обслуживающих, управляющих и ресурсоснабжающих организаций обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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