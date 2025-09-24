Глава Воскресенска вручил почетный знак заслуженному мастеру спорта СССР

Награждение олимпийского чемпиона Александра Черных состоялось во время еженедельного оперативного совещания в администрации городского округа. Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вручил прославленному спортсмену почетный знак главы Воскресенска.

Живая легенда отечественного хоккея Александр Черных — заслуженный мастер спорта СССР, нападающий золотого состава «Химика», почетный гражданин Воскресенска и спортивная гордость округа. Он удостоен награды за заслуги перед муниципалитетом и в связи с 60-летним юбилеем.

Александр Черных передает свой богатый хоккейный опыт воспитанникам детско-юношеской спортивной школы «Химик», где ведет методическую работу.

«Благодарю Александра Александровича за неоценимый вклад в развитие и популяризацию спорта в городском округе Воскресенск, желаю крепкого здоровья, дальнейшего развития и успехов в работе, долгих счастливых лет жизни и всестороннего благополучия!» — сказал Алексей Малкин.