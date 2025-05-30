Глава Воскресенска проверил состояние объектов теплоснабжения в округе

Проверка объектов водоснабжения продолжается в Воскресенске. Ее проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

Накануне участие в выезде принял глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Он побывал на двух ВЗУ.

Ранее жители микрорайона Лопатинский жаловались на качество воды. Глава округа поручил специалистам провести лабораторный анализ подаваемого ресурса и разобраться в ситуации.

«На этих ВЗУ запланированы ремонтные работы, которые проведем в летний период текущего года. Ежедневно мониторим подготовку к осенне-зимнему периоду, держу вопрос на личном контроле», — добавил Алексей Малкин.

Отметим, что в ближайшие два года станции водоподготовки в муниципалитете планируют установить в деревнях Золотово, Леоново, Губино и Знаменка.