Глава Воскресенска проверил работу котельных в микрорайонах Лопатинский и Цемгигант

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и представители ООО «Газпром теплоэнерго МО» проверили работу котельных в микрорайонах Лопатинский и Цемгигант. Оба объекта находятся в исправном состоянии, отметили участники комиссии.

Блочно-модульная котельная в микрорайоне Лопатинский снабжает теплом 81 многоквартирный дом и 16 социальных объектов, включая детские сады, школы и поликлиники.

В котельной в микрорайоне Цемгигант проверили новое оборудование, которое установили в 2024 году.

«В ближайшие выходные температура опустится до 5-7 градусов мороза. Вместе с представителями воскресенского филиала ООО „Газпром теплоэнерго МО“ мы проверили работу котельных в микрорайонах Лопатинский и Цемгигант. На улице Мичурина объект был капитально отремонтирован, запущены новые накопительные баки и котлы. Все работает в штатном режиме. Надеемся, что этот отопительный сезон пройдет максимально комфортно для наших жителей», — отметил Алексей Малкин.

