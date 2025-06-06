Глава Воскресенска проверил работу котельных

Подготовка к осенне-зимнему периоду активно продолжается в городском округе. Руководитель муниципалитета Алексей Малкин и директор филиала «Газпром теплоэнерго Московской области» проинспектировали котельные в центре Воскресенска, а также в деревне Степанщино.

Алексей Малкин рассказал, что новые котельные установили на улице Менделеева и в Физкультурном переулке. Они обеспечат отоплением и горячим водоснабжением 43 многоквартирных дома и 16 социальных объектов. Мощность котельной на улице Менделеева составит 14,45 гигакалорий в час, а в Физкультурном переулке — 8,6.

В котельной в деревне Степанщино в настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Мощность объекта теплоснабжения составит 1,98 гигакалорий в час, он будет обслуживать 306 абонентов.

Работы проведены в рамках инвестиционной программы «Газпром теплоэнерго МО». Это позволит обеспечить надежность подачи отопления жителям.

«Уверен, что в следующую зиму нашим жителям можно не бояться минусовых температур, котельные готовы к работе», — сказал глава Воскресенска.