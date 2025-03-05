Глава Воскресенска провел встречу с директором химического предприятия

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Единой России» «Предпринимательство». В бизнес-встрече участвовали секретарь местного отделения партии и руководитель муниципалитета Алексей Малкин, глава торгово-промышленной палаты Воскресенска Александр Полещук и генеральный директор компании «Транскемикал-экспресс» Макар Гурьяков.

Алексей Малкин рассказал, что основной темой обсуждения стала текущая ситуация на предприятии, а также план дальнейшего взаимодействия и развития. В беседе также приняли участие профильные специалисты администрации округа в области предпринимательства и земельно-имущественных отношений.

Предприятие «Транскемикал-экспресс» является одним из крупнейших производителей и поставщиков отраслевой химии в центральной части России. Компания успешно работает на территории Воскресенска уже более 35 лет. Техническая база включает в себя высокие производственные мощности, склады жидкой и сухой химии, аккредитованную химическую лабораторию, большой парк специализированной техники и даже собственную железнодорожную ветку.