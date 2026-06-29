Глава Воскресенска поздравил золотых медалистов

Во дворце культуры «Юбилейный» прошло торжественное мероприятие, на котором Алексей Малкин поздравил выпускников, окончивших школы с золотыми медалями. В этом году 158 одиннадцатиклассников удостоены медалей «За особые успехи в учении».

Из них 82 учащихся получили медали первой степени, 76 учеников — медали второй степени. Это яркое подтверждение того, что образование в округе держит высокую планку.

Восемь выпускников школ сдали экзамены на максимальные 100 баллов, из них семь — медалисты. За каждым таким результатом — упорный труд, талант и целеустремленность ребят.

Алексей Малкин обратился к выпускникам с теплыми словами. Он подчеркнул, что они — гордость Воскресенска, а их успех — результат ежедневного труда, поддержки родителей и профессионализма педагогов. Глава пожелал, чтобы эти достижения стали прочным фундаментом для новых побед в выбранных вузах и профессиях.