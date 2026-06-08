Глава Воскресенска поздравил жителей с Днем поселка Хорлово

Концерт был подготовлен творческими коллективами округа. В торжественной обстановке наградили активных жителей поселка, которые внесли значительный вклад в его развитие и благоустройство.

Алексей Малкин выразил искреннюю признательность всем, кто трудится на благо Хорлово, и пожелал населенному пункту дальнейшего развития, а каждому жителю — крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

По уже сложившейся традиции прошел розыгрыш призов в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Ярким финалом вечера стала танцевальная программа под зажигательные ритмы и любимые хиты, которая не оставила никого равнодушным. Праздник объединил жителей всех возрастов и подарил всем отличное настроение.