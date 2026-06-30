Глава Воскресенска поздравил выпускников гимназии № 1

В этом году гимназию № 1 в Воскресенске окончили 68 одиннадцатиклассников. Среди них шесть медалистов первой степени, четыре медалиста второй степени и пять выпускников, сдавших Единый государственный экзамен на 100 баллов.

Гимназия № 1 в 2026 году стала обладателем гранта «Топ-80. Умные школы» — признания качества образования и педагогического мастерства. Гимназисты традиционно показывают блестящие результаты в учебе и достойно представляют округ на олимпиадах и конкурсах разного уровня. В спорте они также в числе лучших: команда гимназии стала победителем муниципального этапа «Школьной лиги» по баскетболу и шахматам.

«Дорогие ребята! Позади остались школьные годы, впереди большая жизнь. Вы уже доказали, что способны на многое. Смело ставьте цели, верьте в себя и никогда не останавливайтесь. Пусть знания, полученные в стенах родной гимназии, помогут вам найти свое призвание и стать теми, кем вы мечтаете быть. Уважаемые педагогам и родители! Спасибо вам за ваш труд, терпение и веру в детей. Вместе вы воспитали достойных, сильных и целеустремленных ребят», — сказал глава округа Алексей Малкин.