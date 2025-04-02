Сегодня 11:34 Глава Воскресенска поздравил ветерана Клавдию Симанженкову с юбилеем 100 лет 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Подмосковье

День Победы 9 мая

Ветераны

Воскресенск

Жительнице деревни Цибино городского округа Воскресенск, труженице тыла Клавдии Симанженковой исполнилось 100 лет. Ветерана навестил глава муниципалитета Алексей Малкин, он вручил ей цветы и подарки.

Клавдия Симанженкова родилась в Воскресенске в 1925 году. Война застала девушку прямо на выпускном вечере, где она получала аттестат об окончании средней школы. Клавдия помогала разгружать вагоны, копала противотанковые рвы рядом с Москвой-рекой.

«Несмотря на перенесенные ужасы войны, смогла выстоять и пережить их с добрым и храбрым сердцем. Клавдия Симанженкова — яркий пример мужества и патриотизма для молодого поколения. Она — символ тех невероятных усилий, которые были приложены советским народом-победителем ради мира и свободы», — подчеркнул Алексей Малкин.

Глава Воскресенска поблагодарил ветерана за вклад в Победу над фашизмом и пожелал крепкого здоровья. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали ветеранам к 80-летию Победы.