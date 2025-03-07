Глава Воскресенска поздравил с 8 Марта коллектив и пациенток роддома

Поздравлять счастливых пациенток акушерского отделения Воскресенской больницы с наступающим праздником стало доброй традицией, которую продолжают из года в год. Глава городского округа Алексей Малкин побывал в роддоме и вручил цветы и роженицам, и медикам.

Руководитель муниципалитета пожелал тем, чьи дети уже появились на свет, не останавливаться на достигнутом. «Чем больше детей, тем больше счастья в дом», — сказал Алексей Малкин.

Искренними пожеланиями и букетами тюльпанов поздравили также женский коллектив акушерского отделения. Каждый из этих людей — высокий профессионал своего дела. Именно так отзываются о медиках пациентки.

Для жительницы Воскресенска Екатерины Максимовой это были вторые роды. 5 марта на свет появилась долгожданная дочка. Беременность была непростой, но результат того стоил.

«Первого ребенка рожала тоже тут, 16 лет назад. Никогда не задумывалась, где рожать. Знала, что тут. Мне нравится коллектив, дружный, слаженный, всегда помогут. Было хорошо, хотя роды сложные оказались», — поделилась Екатерина.