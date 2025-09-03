Глава Воскресенска посетил производство оборудования для супермаркетов

Воскресенская компания «Смеп» более 10 лет производит тележки и торговое оборудование для супермаркетов, технологическое и холодильное оборудование для торговых центров и общепита. С рабочим визитом предприятие посетил руководитель муниципалитета Алексей Малкин.

Профессиональные печи для супермаркетов начали производить на воскресенском предприятии из комплектующих российского производства. К следующему году объем выпускаемой продукции составит 150-200 штук в месяц.

«У нас большие компетенции, потому что много лет мы продавали печи иностранного производства. Мы имеем опыт эксплуатации, монтажа, поэтому сделали свой выбор в пользу российского производства. Конечная цель — создать не просто такую же печь, а чтобы она была значительно лучше по качеству выпечки», — рассказал директор по производству ООО «Смеп» Александр Хижняков.