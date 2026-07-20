Глава Воскресенска посетил производственную площадку строительной компании

Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил производственную площадку компании «Мосстрой-31». С руководством предприятия обсудили планы и перспективы развития, ассортимент выпускаемой продукции и модернизацию мощностей.

Особое внимание уделили вопросам импортозамещения в строительной отрасли.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке полимерной теплоизоляции. По экспертным оценкам, она контролирует более 25% российского и более 50% московского рынка пенополистирола, что говорит о высоком уровне доверия клиентов и устойчивом развитии бизнеса.

«Компания не только обеспечивает высокие объемы производства, но и формирует отраслевые стандарты качества. Убежден, что сочетание накопленного профессионального опыта и курса на постоянное обновление позволит предприятию и дальше укреплять статус флагмана отечественной стройиндустрии», — отметил Алексей Малкин.