Глава Воскресенска обсудил правила вывоза мусора с представителями СНТ | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:30 Глава Воскресенска обсудил правила вывоза мусора с представителями СНТ Глава Воскресенска обсудил правила вывоза мусора с членами СНТ Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Встреча с представителями садоводческих и огородных товариществ прошла в Воскресенске. Участники обсудили изменения в российском законодательстве, касающиеся вывоза мусора.

В апреле этого года постановлением правительства Московской области утвержден порядок выбора способа расчета объема твердых коммунальных отходов. Садоводческие товарищества обязаны заключать договоры с региональными операторами на вывоз мусора.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

«Рассказали садоводам и огородникам об особенностях проведения общих собраний. Обсуждали газификацию, проблемы заброшенных участков и способы вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот. Поблагодарил председателей садоводческих товариществ за то, что они душой болеют за своих садоводов и поднимают вопросы, связанные с созданием для них комфортных условий», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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