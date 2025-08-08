Глава Воскресенска наградил лучших работников строительной отрасли

День строителя будут отмечать в России в воскресенье, 10 августа. Сотрудников воскресенских предприятий во Дворце культуры «Цементник» поздравил с праздником глава городского округа Алексей Малкин.

Работникам воскресенских предприятий вручили благодарственные письма Министерства строительного комплекса Московской области, почетные знаки главы Воскресенска «За отличие в труде», грамоты и благодарности.

«Ваш труд мы видим ежедневно. Мы находимся в здании, построенном строителями, живем в домах, построенных вами. Все, что находится вокруг нас, — это творение ваших золотых рук», — обратился к виновникам торжества Алексей Малкин.

Строительство — одна из важнейших отраслей экономики, без которой невозможно представить развитие современного общества. Не случайно нацпроект, который отвечает за развитие строительной отрасли и создание комфортной городской среды в России, получил название «Инфраструктура для жизни».