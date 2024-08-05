Глава Воскресенска Малкин поздравил жителей с днем села Федино

Настоятель Серафимовского храма, иерей Сергий Пчелинцев отметил, что в Федино живут отзывчивые и щедрые люди. Поздравили селян глава городского округ Воскресенск Алексей Малкин и председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко.

Сотрудники Дома культуры из деревни Чемодурово и сельского клуба из Степанщино подготовили для детей конкурсы. Всем вручали за участие сладкие сувениры. Мастерицы Дома культуры из поселка Хорлово пригласили всех желающих на мастер-класс по изготовлению игрушек из лоскутков. На стадионе торговали сахарной ватой и попкорном, организовали фотозону и развлечения для детей. Всех угощали чаем и сладостями.

На концерте «Люблю тебя, мой край родной!» чествовали старожилов, юбиляров и семейных пар, проживших в браке много лет. Для жителей выступили ансамбль народной песни «Милавица» и вокальная студия «Улыбка» из Федино, коллектив «Калейдоскоп» и студия спортивно-бального танца «Рысь» дома культуры имени Цюрупы, а также вокальный ансамбль «Prima voce», группа «Виноград», фольклорный театр «Вечерка» и хореографический коллектив «Отражение» из Хорлово.

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