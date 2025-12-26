Глава Воскресенска исполнил мечты детей на акции «Елка желаний»

Городской округ присоединился к всероссийской инициативе. В канун праздников тысячи людей по всей стране становятся добрыми волшебниками, чтобы исполнить мечты детей.

25 декабря глава Воскресенска Алексей Малкин вручил подарок Богдану, который мечтал о наушниках. Его старшие братья, Данила и Никита, также не остались без внимания: для них подготовили наушники и компьютерную клавиатуру.

Ребята активно занимаются спортом — посещают секции дзюдо и самбо, показывают отличные результаты на соревнованиях и в учебе. Старший, Данила, углубленно изучает программирование и готовится поступать в вуз на IT-специальность.

«Желаю ребятам крепкого здоровья и большой удачи! Пусть все будет хорошо! Счастливого Нового года!» — поздравил семью Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал «Елку желаний» одним из знаковых событий года и пообещал исполнить мечты троих детей из региона.