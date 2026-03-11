Глава Воскресенска и депутаты поздравили женщин с 8 Марта

Поздравлять жительниц Воскресенска с 8 марта и дарить тюльпаны уже стало доброй традицией. В этом году в праздничной акции приняли участие депутаты окружного совета, представители Ассоциации ветеранов СВО, волонтеры, активисты движения «Молодая гвардия» и глава городского округа Алексей Малкин.

Многие женщинам приходится работать даже в свой праздник, в том числе и водителям рейсовых автобусов. Поздравить женщин за рулем в этот раз не получилось, зато весенний сюрприз по достоинству оценили пассажиры автобуса.

«Этот весенний праздник олицетворяет собой красоту, нежность и саму жизнь, как и каждая из вас. От лица всех мужчин благодарю вас за безграничную доброту, чуткость и душевную щедрость. Вы наполняете мир светом и гармонией, делаете его добрее и радостнее», — обратился к жительницам Воскресенска Алексей Малкин.