Глава Воскресенска дал поручения по подготовке ко Дню России и Дню города

В преддверии Дня России и Дня города глава Воскресенска Алексей Малкин объехал территории округа. По итогу он дал ряд поручений, исполнение которых взял на контроль.

Глава Воскресенска проконтролировал работы по подготовке к предстоящим праздникам в округе. Полностью готовыми к встрече Дня города и Дня России оказались учреждения культуры и парки. Специалисты учреждений уже подготовили культурную программу, обеспечили безопасность гостей. По другим территориям глава округа дал ряд поручений. Он взял их исполнение на личный контроль.

«Сегодня вместе со своими заместителями проехал по территории округа, чтобы оценить содержание и степень подготовки к предстоящим праздникам. 12 июня мы отмечаем День России и День города Воскресенска, а 15 июня — День города Белоозерский и День поселка Хорлово. Очень хочется, чтобы наш округ был в отличном состоянии и жители с удовольствием отдыхали в эти праздничные дни», — прокомментировал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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