Глава Воскресенска Алексей Малкин вручил школьникам первые паспорта

Юноши и девушки из Воскресенска, достигшие четырнадцати лет, получили главный в жизни документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорта ребятам вручили глава Воскресенска Алексей Малкин и директор филиала «Воскресенские минеральные удобрения» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“ Дмитрий Трушков.

Торжественная церемония прошла под открытым небом в парке усадьбы Кривякино.

«Это важное событие стало символом начала взрослой жизни для каждого из ребят, открывая перед ними двери к безграничным возможностям. Пусть сбудутся мечты, а жизнь будет полна новых возможностей и перспектив. Желаю каждому радости, благополучия и счастья!» — поздравил школьников Алексей Малкин.

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