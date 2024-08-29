Глава Воскресенска Алексей Малкин вручил школьникам первые паспорта

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В городском округе Воскресенск прошла торжественная церемония вручения первых паспортов подросткам. Ребят поздравили глава округа Алексей Малкин и директор филиала «Воскресенские минеральные удобрения» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“ Дмитрий Трушков.

Юноши и девушки из Воскресенска, достигшие четырнадцати лет, получили главный в жизни документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорта ребятам вручили глава Воскресенска Алексей Малкин и директор филиала «Воскресенские минеральные удобрения» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“ Дмитрий Трушков.

Торжественная церемония прошла под открытым небом в парке усадьбы Кривякино.

«Это важное событие стало символом начала взрослой жизни для каждого из ребят, открывая перед ними двери к безграничным возможностям. Пусть сбудутся мечты, а жизнь будет полна новых возможностей и перспектив. Желаю каждому радости, благополучия и счастья!» — поздравил школьников Алексей Малкин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте