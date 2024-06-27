Глава Воскресенска Алексей Малкин вручил первые паспорта школьникам

Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам. С получением главного документа ребят поздравили глава городского округа Алексей Малкин и председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко.

Они вручили ребятам паспорта, а также передали именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки.

Поддержать школьников в этот торжественный день пришли их родные и друзья. А сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли артисты Дворца культуры «Химик», которые подготовили для участников и гостей мероприятия яркие выступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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