Глава Воскресенска Алексей Малкин навестил сирот-новоселов в Белоозерском

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил двух ребят, которым он недавно вручил жилищные сертификаты. Оба молодых человека приобрели квартиры в городе Белоозерский.

Вячеслав и Иван обучаются в Раменском дорожно-строительном техникуме по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля». В свободное время они активно занимаются спортом.

«У обоих очень уютно, приятно пообщались о планах на будущее. Рад за такие взрослые и уверенные шаги ребят, желаю каждому дальнейшего успешного развития и счастья в жизни», — отметил Алексей Валерьевич.

В Воскресенске уже несколько лет успешно реализуется программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году запланировано обеспечить жильем 16 детей-сирот, 15 из которых получат жилищные сертификаты, а один — по договору специального найма.

Напомним, что жилищный сертификат предоставляет детям-сиротам возможность самостоятельно выбирать жилье в любом городском округе Подмосковья и оформлять его в собственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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