Глава Волоколамского округа посетила производство предметов интерьера

Руководитель муниципалитета Наталья Козлова побывала с визитом на предприятии в поселке Сычево, которое занимается выпуском уникальных предметов интерьера. Глава округа обсудила с руководством предприятия планы развития.

Компания производит стеновые панели, двери, корпусную мебель, декоративные элементы из ценных пород дерева, рекламные конструкции и декорации для киноиндустрии. Здесь, например, создавали натурные декорации для фильма «Девятая планета», премьера которого запланирована на 2026 год.

Комплекс расположен на площади размером четыре гектара и оснащен современным оборудованием: от станков с числовым программным управлением до машин для лазерной резки металла. На предприятии налажен полный цикл — от проектирования до выпуска готовых изделий. Заказчиками компании являются такие мировые бренды, как Samsung и Apple, а также Московская филармония.

В ближайших планах предприятия — расширение производства на новом земельном участке, который компания намерена приобрести на торгах. Наталья Козлова подчеркнула, что это проект позволит производителю успешно развиваться и создавать новые рабочие места в округе.