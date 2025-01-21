Глава Волоколамска посетила производство консервов из морепродуктов

Руководитель муниципального округа Наталья Козлова посетила предприятие по производству консервированного мяса краба, морского гребешка и трубача. Она обсудила с руководством и коллективом планы дальнейшего развития завода.

Наталья Козлова рассказала, что с интересом ознакомилась с производственным процессом. «Предприятие оставило хорошее впечатление. Радует, что его продукция востребована», — отметила глава муниципального округа.

Вся продукция изготавливается при полном соблюдении требований технологического процесса. Используется только сырье высокого качества. Каждый этап производства контролирует собственная лицензированная лаборатория. Это позволяет сохранить полезные и питательные свойства морепродуктов, их вкус и аромат.

Натуральный продукт предприятие «Аланта» в Волоколамском округе производит уже более 15 лет. Наталья Козлова пожелала коллективу завода дальнейшей успешной работы. На встрече также обсудили меры государственной поддержки предпринимательства.