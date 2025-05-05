Глава Витушева: коммунальные службы в Истре продолжат работать в усиленном режиме

Коммунальные и экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме в Истре. Из-за сильного снегопада 2 мая в округе возникли проблемы на сетях электро- и водоснабжения . Последствия непогоды почти полностью устранили.

Как сообщила глава округа Татьяна Витушева, школы и детские сады, а также котельные и водозаборные узлы работают в штатном режиме. Без электричества остаются три населенных пункта, два многоквартирных дома в селе Онуфриево и 16 СНТ. Сейчас там работают аварийные бригады.

Работы по устранению обрывов и неисправностей низкой линии электропередачи ведут в поселке Холщовики, а также в деревнях Глинки и Кострово.

«При непосредственном участии сотрудников „Россети Московский регион“ продолжаются подключения по низковольтной линии в дома жителей населенных пунктов муниципалитета. В связи с этим возможны непродолжительные отключения электроэнергии для проверки безопасности подключения, а также замена проводов и оборудования подстанций», — отметила Витушева.

Те СНТ и коттеджные поселки, которые обслуживают электросети самостоятельно, смогут подключиться только после письменного подтверждения Россетей об отсутствии повреждений.

Жителей призвали быть осторожными, не прикасаться к оборванным проводам, а также следить за детьми и домашними животными. О повреждениях необходимо сообщать по телефону 112, а также по телефону кол-центра 8-800-220-0220.

«Все аварийные работы в муниципальном округе Истра по устранению последствий непогоды продолжаются», — добавила глава округа.