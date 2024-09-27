Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с участниками СВО

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с участниками специальной военной операции в «Альянс-коворкинге». Военнослужащие и их семьи обращались с запросами о мерах социальной поддержки, включая выплаты пособий и выделение земельных участков. На прием пришло более десяти человек.

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, городской прокурор Артем Шишов, военный комиссар Константин Ахметшин, начальник ОМВД Алексей Хорьков, член правления местного отделения «Боевого братства» Сергей Иванов и другие представители.

Кроме вопросов социальной поддержки, обсуждались темы общественной безопасности, организация мест захоронений погибших и помощь волонтерам. Все поднятые вопросы были взяты на контроль.

«К нам пришли военные, которые сейчас защищают Родину в зоне специальной военной операции, и их семьи. Кто-то приехал с ранениями, кто-то в отпуск, а кого-то из них представляли близкие. Мы прямо на месте прорабатывали вопросы жителей: они касаются денежных выплат, выдачи земельных участков и личных просьб. Такие встречи, когда глава, прокурор, военком или депутат округа могут погрузиться в проблему и дать ответ напрямую жителю, сильно упрощают нам возможность оказать поддержку», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.