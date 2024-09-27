Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с участниками СВО
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с участниками специальной военной операции в «Альянс-коворкинге». Военнослужащие и их семьи обращались с запросами о мерах социальной поддержки, включая выплаты пособий и выделение земельных участков. На прием пришло более десяти человек.
В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, городской прокурор Артем Шишов, военный комиссар Константин Ахметшин, начальник ОМВД Алексей Хорьков, член правления местного отделения «Боевого братства» Сергей Иванов и другие представители.
Кроме вопросов социальной поддержки, обсуждались темы общественной безопасности, организация мест захоронений погибших и помощь волонтерам. Все поднятые вопросы были взяты на контроль.
«К нам пришли военные, которые сейчас защищают Родину в зоне специальной военной операции, и их семьи. Кто-то приехал с ранениями, кто-то в отпуск, а кого-то из них представляли близкие. Мы прямо на месте прорабатывали вопросы жителей: они касаются денежных выплат, выдачи земельных участков и личных просьб. Такие встречи, когда глава, прокурор, военком или депутат округа могут погрузиться в проблему и дать ответ напрямую жителю, сильно упрощают нам возможность оказать поддержку», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В Солнечногорске военнослужащие могут обратиться в Центр поддержки участников СВО и их семей по телефону: 8 (496) 263-85-42 или лично по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308. Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки, помогут оформить пособия и льготы, решить вопросы реабилитации, психологической, гуманитарной и иной помощи.
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