Глава Солнечногорска вручил награды ко Дню семьи

На центральной набережной озера Сенеж 8 июля прошло торжество в честь Дня семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей.

В мероприятии участвовали глава округа Константин Михальков, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, а также семьи разных поколений — от молодоженов до пар, проживших вместе много лет. Центральными персонами праздника стали супруги Бычковы — Владимир Яковлевич и Маргарита Алексеевна. В 2027 году пара отметит золотую свадьбу.

Вручая супругам медаль «За любовь и верность», глава муниципалитета подчеркнул, что их союз служит образцом крепости семейных традиций. С поздравлениями также обратились к молодым супругам Забабуриным, познакомившимся четыре года назад на заводе.

Отдельно отметили семью Кирилловых. Глава семьи Максим состоит в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, вместе с супругой Александрой они растят двоих детей. Их брак назвали образцом стойкости и преданности друг другу.

«В этот праздник я хочу сказать спасибо всем семьям нашего округа. Тем, кто ждет своих защитников. Тем, кто каждый день доказывает, что семья — это опора. Тем, кто строит дом, воспитывает детей и верит в будущее. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, пусть близкие будут рядом, а любовь — бесконечной, как символ этого дня», — сказал Константин Михальков.

Завершилось торжество у «Дерева счастья и любви»: семьи Забабуриных и Бычковых закрепили на его ветвях замки, символически скрепив клятву верности.