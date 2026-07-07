Глава Солнечногорска проверил благоустройство центральной части города

Глава городского округа Константин Михальков совершил пеший обход центральной части Солнечногорска. Вместе с профильными специалистами он проинспектировал, как ведутся работы по благоустройству, и обсудил планы по улучшению городской среды.

В ходе осмотра проверялось состояние дворов, фасадов многоэтажных домов, территорий рядом с предприятиями и магазинами, бортового камня, зеленых насаждений и другое. Были проверены дорожные работы на улице Баранова и обустройство тротуара на улице Дзержинского.

«Важно не только реализовывать крупные проекты, но и ежедневно заниматься содержанием территории. Жители справедливо оценивают город по тому, что видят каждый день по дороге на работу, в школу или домой. Обходы проводим регулярно. Часто вместе с активными жителями, именно поэтому многие решения принимаются прямо на месте, а замечания сразу уходят в работу профильным службам», — рассказал Константин Михальков.

Глава Солнечногорска поставил задачу усилить работы по кронированию деревьев, , покосу травы, приведению в порядок дорожных знаков, удалению несанкционированных рекламных объявлений и граффити.