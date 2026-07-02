Глава Солнечногорска провел встречу с работниками автозавода

Глава Солнечногорска Константин Михальков и депутат Государственной Думы Денис Кравченко 30 июня встретились с сотрудниками «Автомобильного завода Московского региона» в индустриальном парке «Есипово». Общение прошло в формате выездной администрации: 26 человек адресовали порядка 70 вопросов представителям власти.

Они касались развития социальной инфраструктуры, благоустройства, содержания территории, качества коммунальных услуг и другого. Часть из них решили на месте, другие взяли в дополнительную проработку.

«Очень важный формат выездной администрации. Обсудили наиболее насущные вопросы от жителей, которые работают и проживают на территории округа. Наша задача вместе с администрацией чутко реагировать на запрос каждого, чтобы оперативно принимать меры», — сказал Денис Кравченко.

Большой блок обращений затрагивал транспортную доступность и логистику. Вместе с руководством завода рассмотрели планы развития дорожных развязок, отметили необходимость в изменении расписания общественного транспорта и повышении его комфортности.

«Для сотрудников завода важно, чтобы добраться до работы и обратно было удобно и предсказуемо. Договорились о конкретных шагах — и, что самое важное, о сроках. Такое взаимодействие — когда вопросы жителей слышат и на муниципальном, и на федеральном уровне — дает результат. Будем и дальше работать в этом формате», — подчеркнул Константин Михальков.

Глава отметил, что в период перестройки экономики завод взял на себя социальные гарантии по выплате полной заработной платы, что сохранило квалифицированных специалистов и позволит вернуться к полномасштабному выпуску автомобилей в Солнечногорске.

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