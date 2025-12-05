Глава Солнечногорска провел прием жителей деревни Селищево

Екатерина и Анатолий, проживающие в деревне Селищево, посетили прием главы городского округа Константина Михалькова. В ходе встречи они подняли ряд актуальных вопросов, касающихся благоустройства их населенного пункта.

Одной из первоочередных тем стало затруднение с юридическим оформлением прав собственности на землю. Руководитель округа дал поручение юридическому отделу администрации детально изучить сложившуюся ситуацию и предложить решение проблемы. Помимо этого, жители выразили обеспокоенность неудовлетворительным состоянием дороги, ведущей к населенному пункту. По их словам, регулярные ремонтные работы не приводят к желаемому результату, и дорожное полотно остается неровным, создавая дискомфорт для движения транспорта.

«Проверим координаты дороги и права муниципалитета для постановки ее на дальнейший ремонт в плановом периоде 2027 года, в ближайшее время займемся дефектовкой. Параллельно поручил МБУ провести ямочный ремонт и проверить технологию с участием заявителя, чтобы уже сейчас, до большого обновления, по дороге было комфортно ездить», — отметил Константин Михальков.

Также была поднята проблема отсутствия в Селищеве необходимого пожарного водоема. Согласно распоряжению главы муниципалитета, в течение следующих двух-трех недель будут проанализированы различные подходы к решению этого вопроса: либо установка пожарного гидранта, либо создание водоема.

В завершение беседы жители высказали просьбу о восстановлении контейнерной площадки для сбора мусора. Ранее она располагалась рядом с СНТ, но теперь эта территория относится к деревне. Вопрос о новом месте размещения площадки будет прорабатываться совместно с региональным оператором.