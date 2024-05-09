Глава Солнечногорска поздравил ветерана ВОВ с Днем Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:43 Глава Солнечногорска поздравил ветерана ВОВ с Днем Победы Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем Победы в Солнечногорске. Руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с депутатом Московской областной думы Сергеем Сретинским и председателем местного Совета депутатов Мариной Веремеенко лично поздравил ветерана ВОВ Ивана Федоровича Походаева.

Ивану Федоровичу передали подарки от губернатора региона Андрея Воробьева, поблагодарили за самоотверженное служение Родине, патриотическую работу с молодежью, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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«По доброй традиции мы навестили наших уважаемых ветеранов. Мы своими жизнями обязаны этим людям, и уделить внимание каждому — лишь малая часть того, что можем и должны делать», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Одной из традиций празднования Дня Победы стала акция «Поющие балконы». Под окнами домов, где проживают участники Великой Отечественной войны, творческие коллективы округа исполнили песни военных лет.

Иван Федорович родился 2 марта 1926 года. После службы в рядах Советской армии свою трудовую деятельность начал на солнечногорском заводе № 10, где проработал в разных должностях до выхода на пенсию. Общий трудовой стаж — 63 года. В период его работы в должности помощника директора по социально-бытовым вопросам Солнечногорского механического завода предприятием была построена большая часть корпусов, зданий, жилых домов, детских садов, котельных и спортивный комплекс. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», званием «Ветеран труда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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