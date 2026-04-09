Глава Солнечногорска посетил завод металлоконструкций в Есипове

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков посетил завод металлоконструкций «Аполло» в индустриальном парке «Есипово». Он осмотрел современное производство и технологические процессы, обсудил с руководством предприятия меры государственной поддержки и планы развития.

«Аполло» выпускает металлоконструкции для строительства быстровозводимых зданий: торговых и бизнес-центров, административных и промышленных зданий, логистических и спортивных комплексов. Завод в Солнечногорске — второй из трех запущенных компанией — работает с 2024 года. Поддержку при реализации проекта оказала Корпорация развития Московской области. На девяти тысячах квадратных метров расположены полигон для хранения металлопроката, заготовительный участок, сварочный и покрасочный цеха, зоны отгрузки, отдел продаж и производственно-технический отдел. На производстве трудятся порядка 60 человек, большинство из которых — местные жители.

«Завод получил площадку в Есипово с готовой инфраструктурой, а мы — новые рабочие места и налоги. Бизнес, который растет, — это сильная экономика. Сильная экономика — это уверенность каждого из нас. Будем продолжать помогать тем, кто создает реальные ценности здесь, у нас», — отметил Константин Михальков.

Коммерческий директор Дмитрий Головков и директор подразделения Виктор Белогородцев провели для главы экскурсию, познакомили со специалистами, рассказали о выпускаемой продукции и принципах компании: выстроенной системе, бережливом производстве и прозрачности работы.

«Все процессы полностью оцифрованы. Любой сотрудник четко знает, что он должен делать, а заказчик может отслеживать все процессы на заводе через камеры в режиме онлайн. Открытость и системность — самое главное, что отличает нас от многих других производств», — отметил Дмитрий Головков.

По его словам, компания изготавливает 23 тысячи тонн металлоконструкций в год. В настоящее время она возводит четвертый завод в Новосибирске, кроме того, определена площадка для строительства пятого.

В ходе посещения были отмечены и взяты в работу пожелания сотрудников, в частности, по корректировке времени движения общественного транспорта и другим вопросам.

Больше новостей о Солнечногорске — в официальных каналах администрации округа и главы округа Константина Михалькова в MAX.