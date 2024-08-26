Глава Солнечногорска подарил рюкзак с канцтоварами дочери бойца СВО

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков посетил семью военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. Его дочери-второкласснице он подарил портфель со всем необходимым для учебы. Подарок подготовили благодаря акции «Собери ребенка в школу».

Руководитель муниципалитета обсудил с супругой военнослужащего помощь, которую оказывают членам семей участников специальной военной операции. Летом они уже воспользовалась одной из мер поддержки — дочь бойца получила путевку в детский лагерь «Литвиново».

«При поддержке администрации девочка успела отдохнуть летом в детском лагере и осталась очень довольна. Вместе с фондом „Защитники“ и депутатским корпусом будем помогать по другим важным вопросам, которые мы лично обсудили с женой бойца», — отметил Константин Михальков.

В Солнечногорске участники специальной военной операции и их семьи получают государственные льготы и выплаты, путевки в детские лагеря, бесплатное школьное питание и многое другое. Актуальная информация обо всех доступных льготах доступна на портале «Госуслуги» по ссылке.

Получить помощь в оформлении социальных пособий, вопросах реабилитации в Солнечногорске можно в Центре поддержки участников СВО и их семей: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308. Телефон: 8 (496-26) 3-85-42.

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