Глава Солнечногорска передал снаряжение участнику СВО из Поварова

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с общественником Алексеем Захаровым встретились с военнослужащим специальной военной операции из Поварова. Бойцу передали тепловизоры, рации и приборы ночного видения, которые необходимы на передовой.

На встрече обсудили меры поддержки, которые оказывают семьям участников спецоперации. Михальков рассказал, что детей участников СВО вне очереди зачисляют в детские сады и школы, освобождают от платы за детские сады и предоставляют бесплатное питание в школах. Для них обеспечивают приоритетный доступ к группам продленного дня и бесплатным дополнительным занятиям. Семьям также помогают в оформлении социальных выплат и других видов поддержки.

По словам руководителя муниципалитета, жители Солнечногорска, которые сейчас находятся на передовой, по любым вопросам всегда могут обратиться в администрацию округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил добровольцам из «БАРСа» государственные награды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Почти 50 подопечных психоневрологического интерната в Курске эвакуировали в Подмосковье

Фейк: ВСУ перешли в наступление в Запорожской области

Ministry of Defense of Ukraine

Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте