Глава Солнечногорска Михальков вручил первые паспорта 9 юным жителям

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил школьников и вручил им паспорта. Самый главный документ получили трое юношей и шесть девушек.

Вместе с руководителем муниципалитета паспорта и памятные подарки вручала начальник миграционного пункта № 1 Отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Кристина Трофимова.

«Вы стали полноправными гражданами нашей великой страны — России. Уже сейчас вы разносторонние, ответственные, целеустремленные ребята. Помимо успехов в учебе, вы активно реализуете себя в самых разных областях. У кого-то успехи в спорте, кто-то отличился на всероссийском конкурсе, кто-то помогает другим в молодежных организациях. Я желаю вам и впредь быть достойными людьми и в будущем привнести большой вклад в развитие нашего округа», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Юным жителям округа напомнили, что у после получения паспорта у них появились новые обязанности и ответственность.

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