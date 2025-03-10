Глава следственного отдела Чехова поздравила с 8 Марта ветерана Веру Кузнецову

Глава следственного отдела по городу Чехов Вера Хараева навестила участницу Великой Отечественной войны Веру Кузнецову. Ветеран получила поздравления не только с Международным женским днем, но и с годом 80-летия Победы.

Вера Хараева вручила Вере Васильевне букет цветов, отметив важность уважения к ветеранам и подвигам, совершенным ими во время войны. «Это вам. Красивой женщине — красивые весенние цветы», — сказала она.

Вера Кузнецова в 1941 году потеряла отца, который погиб на фронте. Через несколько лет Вера Васильевна отправилась на передовую, где усердно трудилась медсестрой, помогая раненым и выполняя любые работы. Ветеран Великой Отечественной войны рада, что о ней не забывают.

«Что-то помнят, значит, и мой вклад есть. Делала, что хорошее», — сказала Вера Кузнецова.

Награжденная медалью за доблестный труд, Вера Васильевна после войны устроилась в воинскую часть, освоила профессии машинистки и делопроизводителя и уже почти 60 лет живет в Чехове, оставаясь символом мужества и преданности своей Родине.