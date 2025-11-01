Глава Шатуры проверил строительство спортивной площадки в поселке Шатурторф

В поселке Шатурторф продолжается установка универсальной спортивной площадки. Средства на строительство выделены по инициативному бюджетированию. Ход работ оценили глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, общественники и местные жители.

Инициатором проекта является депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов.

Отметим, что ранее в поселке была старая хоккейная коробка, которая не заливалась уже много лет. Однако мальчишки приходили сюда играть в футбол и летом, и зимой. Теперь у ребят появится свое современное поле для тренировок и проведения турниров с искусственным газоном, сертифицированным Российским футбольным союзом.

Произведено искусственное покрытие на заводе «Оптилон», который работает на территории муниципального округа Шатура.