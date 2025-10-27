Глава Шатуры провел встречу со студентами энергетического техникума

Руководитель муниципалитета Николай Прилуцкий посетил образовательное учреждение 24 октября. Он обсудил с будущими энергетиками, химиками и инженерами карьерные перспективы, увлечения и планы молодых людей на будущее.

Студенты рассказали главе Шатуры, что хотят создать Молодежную лигу для соревнований с другими колледжами. Главная цель этой инициативы — сделать мероприятия, проводимые Шатурским энергетическим техникумом, популярными и интересными для молодежи округа и других муниципалитетов.

Николай Прилуцкий одобрил предложение студентов. «Идея провести Молодежную лигу и посоревноваться с техникумами соседних городов — отличная. Уверен, соседи с удовольствием поддержат», — отметил глава округа.

Отметим, что студенты энергетического техникума проходят практику на предприятиях округа, выезжают на экскурсии, принимают участие в профессиональных конкурсах, где одерживают победы и занимают призовые места.