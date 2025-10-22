Глава Шатуры провел встречу с жителями села Филисово

Руководитель муниципалитета Николай Прилуцкий встретился с жителями села Филисово. Основными темами обсуждения стали вопросы зимнего содержания дорог, уличного освещения, обустройства дренажных канав и другие.

Староста села Сергей Селиверстов рассказал, что жителей волнует вопрос электроснабжения. «Потребности в мощностях растут вместе с населенным пунктом. Также очень актуален вопрос газификации», — отметил он.

Николай Прилуцкий пообещал организовать встречу инициативной группы с представителями «Россетей» и «Мособлгазом», чтобы детально проработать проблемы.

Жители Филисова обратили внимание главы округа, что одной контейнерной площадки для растущего села уже недостаточно. На встрече было принято решение увеличить количество контейнеров на существующей площадке и установить еще одну на другом конце села.

Сельчанам также сообщили, что в следующем году в Филисове будут установлены навигационные указатели, чтобы скорая помощь, пожарные легко ориентировались в улицах и не тратили время на поиск нужного адреса.