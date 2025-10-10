Глава Шатуры Николай Прилуцкий провел личный прием жителей

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий ответил на вопросы жителей в приемной партии «Единая Россия». Подобные встречи проводят два раза в месяц по предварительной записи.

Жители поселка Шатурторф попросили устранить подтопление. Николай Прилуцкий поручил директору Службы дорожного хозяйства Баграту Асрияну выехать на место в ближайшее время, определить перечень работ и прочистить дренажные канавы.

К главе округа обратился молодой врач Тимур Гилязов. Он приехал работать в Шатуру из другого региона и сейчас снимает жилье благодаря муниципальной поддержке. Вместе они обсудили предоставление служебного жилья.

Помимо этого, жители озвучили вопросы использования земельных участков, газификации частных домов и улучшения жилищных условий.

Личные приемы проводят два раза в месяц по предварительной записи по телефону: 8 (496) 453-85-35.