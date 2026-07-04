Глава Серпухова встретился с жителями дома на бульваре 65 лет Победы

Глава Серпухова Алексей Шимко 3 июля встретился с жителями дома № 6 на бульваре 65 лет Победы. Поводом для встречи стал демонтаж детской площадки и лавочек по предписанию Министерства чистоты из-за аварийного состояния конструкций.

Жители ближайших домов выразили обеспокоенность: в летний сезон дети остались без места для игр на свежем воздухе, а пожилые люди — без лавочек для отдыха. Глава поручил профильным подразделениям установить качели и игровые элементы.

Работы пройдут в два этапа: до понедельника устранят ямы, оставшиеся после демонтажа, а на следующей неделе комбинат благоустройства приступит к установке игровых элементов. Также Шимко проверил содержание придомовой территории и общедомового имущества, выявил замечания и поручил управляющей компании устранить их в ближайшее время.

«Кроме того, в подвальном помещении необходимо провести откачку воды и провести просушку. Ситуацию будем держать на контроле», — сказал глава. Он также поручил разместить информацию о местах укрытия населения.