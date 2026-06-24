Глава Серпухова встретился с руководителями управляющих компаний

23 июня глава Серпухова Алексей Шимко провел рабочую встречу с руководителями управляющих компаний, сосредоточив внимание на финансовой дисциплине, безопасности жителей и качестве работы с обращениями граждан. Глава взял на личный контроль проблему долгов за ресурсы и поручил УК закрыть задолженности строго по графику, подчеркнув, что своевременное погашение влияет на бесперебойную подачу воды и тепла.

В блоке вопросов безопасности проработали тему защитных сооружений гражданской обороны. Поставлена задача проверить статус всех объектов (бомбоубежищ и подвалов), обеспечить свободный доступ и привести их в соответствие с нормативами. Третьим направлением стала работа с жителями: на примере обращений из ЕДС МО разобрали конкретные кейсы. Отмечено, что в ряде случаев реакция УК была оперативной, но встречались и примеры формального или запоздалого реагирования. Глава округа подчеркнул: каждая жалоба должна решаться по существу.

По итогам встречи Алексей Шимко поручил подготовить детальный план действий по трем направлениям. Контроль за исполнением будет осуществляться еженедельно.