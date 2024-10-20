Глава Серпухова Сергей Никитенко поздравил военнослужащих с Днем связиста

В преддверии Дня военного связиста в Губернском колледже в Серпухове состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию подразделения связи. Инициатором проведения праздника на площадке колледжа выступил народный учитель России и директор учреждения Александр Лысиков.

Многолетняя дружба связывает образовательное заведение с военной частью, и среди военнослужащих есть недавние выпускники колледжа.

В соответствии с приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, серпуховичи были награждены почетными грамотами и орденами за безупречную службу. Более века войска связи обеспечивают надежную и точную передачу информации, внося неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Сегодня военные связисты продолжают славные традиции, совершенствуют профессионализм, осваивают новейшие информационные технологии и системы. Они являются «нервами армии», от которых зависят координация, безопасность и оперативность работы всех ее частей.

В рамках специальной военной операции военнослужащие решают сложные задачи, работая на стационарных и мобильных системах. В планах у Губернского колледжа — подготовка кинологов, которые будут работать с собаками-санитарами и четвероногими связистами, что значительно поможет нашим защитникам в решении боевых задач.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко пожелал военнослужащим доброго здоровья, благополучия, бодрости, оптимизма и успехов в службе Отечеству.

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