Глава Серпухова проверил строительство школы № 10

Восьмого июня Алексей Шимко вместе с городским прокурором Виталием Хрипуновым проинспектировал ход работ на территории будущего учебного заведения. На объекте трудятся 86 специалистов.

Сейчас рабочие монтируют внутренние перегородки, делают стяжку полов, ведут фасадные работы и прокладывают слаботочные сети. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории. Особое внимание уделяют не только темпам, но и качеству результата.

К 1 сентября каждый кабинет должен стать полноценным пространством для обучения — с качественной отделкой, современным освещением и абсолютной безопасностью для здоровья детей. Педагоги также должны получить комфортную рабочую обстановку, располагающую к продуктивному труду.

Глава муниципалитета подчеркнул, что контроль за качеством и соблюдением сроков остается в приоритете.