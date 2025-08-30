Глава Серпухова проверил готовность 5 школ к новому учебному году

В преддверии Дня знаний глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, городской прокурор Виталий Хрипунов и председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга оценили итоги ремонта пяти школ муниципалитета. Для учащихся там создали комфортную и безопасную образовательную среду.

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа современного образования» — в школах № 1 и № 2, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Образовательный комплекс имени Владимира Храброго» — в школах № 6 и № 17, а также в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр непрерывного образования» — в школе № 9, специалисты реконструировали все внутренние помещения, фасады и инженерные коммуникации. Учебные заведения оснастили современной мебелью и оборудованием, обновили актовые и спортивные залы, пищеблоки.

