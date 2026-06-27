Глава Серпухова проверил благоустройство тротуара и мемориала в Оболенске

В рамках планового рабочего визита глава Серпухова Алексей Шимко посетил поселок Оболенск для инспекции хода работ по благоустройству и решению актуальных вопросов жизнеобеспечения. Особое внимание он уделил состоянию тротуара на улице Солнечной, ведущего к Оболенской школе.

По состоянию на текущую дату комплекс работ по благоустройству данного участка завершен в полном объеме: произведена укладка нового дорожного покрытия, что позволило полностью устранить риск подтопления пешеходной зоны. Теперь жителям и школьникам стало безопаснее передвигаться по этому маршруту в любое время года.

Сезон благоустройства в округе находится в активной стадии. Для жителей Оболенска одним из значимых объектов является мемориал воинам-интернационалистам. Сейчас на его территории подрядчик модернизирует наружное освещение: прокладывает новые кабельные линии.

«Завершить работы планируем до конца июля», — сказал Алексей Шимко.