Глава Серпухова провел заседание антитеррористической комиссии

Подготовка к предстоящим праздникам продолжается в Серпухове. Накануне на профильном совещании обсудили тему безопасности.

В Серпухове проведут более 50 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Для обеспечения безопасности жителей разработали план ограничений движения транспорта вблизи мест проведения праздников.

Также на мероприятии рассмотрели вопросы комиссионных обследований близлежащих зданий, инструктажи для организаторов и персонала объектов культуры, образования и спорта. На базе оперативного штаба создали специализированную рабочую группу.

Кроме того, подвели итоги работы антитеррористической комиссии округа в 2025 году и утвердили план работы на 2026 год.

«Усиливаем меры безопасности в образовательных учреждениях нашего округа. До 25 декабря будет проведена адресная проверка каждого образовательного учреждения для предотвращения любых угроз», — добавил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.