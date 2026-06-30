Глава Серпухова провел встречу с жителями по вопросам безопасности

Глава Серпухова Алексей Шимко 29 июня провел личный прием жителей. Жильцы домов № 6А, 6Б, корпусов 1 и 2 по бульвару 65 лет Победы обратились с просьбой выяснить причины демонтажа детской площадки и расположенных рядом скамеек.

Работы провели из-за аварийного состояния конструкций, угрожавшего безопасности детей.

«Ранее от жителей получали жалобы на плохое состояние площадки и действовали по предписанию Министерства чистоты Московской области», — отметил Алексей Шимко.

Поскольку площадка не числится на балансе муниципалитета, восстановление за счет бюджетных средств невозможно. Будет организована выездная комиссия для оценки ситуации и возможного включения установки новой площадки в план на 2027 год. Также рассмотрят вопрос установки малых архитектурных форм на месте демонтированных.

Вторая заявка поступила от жительницы деревни Скрылья. Она сообщила о проблемах с бродячими собаками, которых подкармливают местные волонтеры. Животные проявляют агрессию, а остатки корма привлекают грызунов. Глава поручил профильным службам проверить ситуацию, собрать мнения жителей и рассмотреть возможность перемещения стаи в специализированные приюты.